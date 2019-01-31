В Барнауле осудили создававшую сайты мошенницу

СЕГОДНЯ 05:19 2019-01-31T05:19:24+03:00

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В Барнауле осудили мошенницу, которая создавала сайты по продаже цифровой техники низким ценам.

Женщина публиковала акции, по условиям которой, при полной оплате стоимости заказанного товара, а также стоимости его доставки в размере 300 рублей, покупателю предоставляется второй аналогичный товар бесплатно.

Потенциальные покупатели, созвонившись с мошенницей, оформляли заказ на товар, перечисляли деньги на ее банковскую карту. Исполнять обещанное, подсудимая не намеревалась. Таким образом, гражданка обманула 17 человек, проживающих в разных регионах России, на общую сумму 70 тыс.

В ходе судебного заседания подсудимая вину признала полностью, выразила намерение возместить причиненный ущерб.

Государственным обвинителем поддержано обвинение по 14 эпизодам по ч.1 ст.159 УК РФ и по 3 эпизодам по ч.2 ст.159 УК РФ.

Как сообщает помощник прокуратура Индустриального района Вероника Беликова, судом гражданка признана виновной по всем эпизодам, ей окончательно назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

При вынесении приговора судом учтены все смягчающие обстоятельства, в том числе явки с повинной и наличие двух малолетних детей.

ИСТОЧНИК KP.RU