1 февраля начнется регистрация для получения путевок в детские лагеря

СЕГОДНЯ 04:46 2019-01-31T04:46:58+03:00

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1 февраля в Алтайском крае начнут принимать заявки на получение путевок в детские лагеря. Осуществляться это будет с помощью электронной системы.

В 2019 году родители могут рассчитывать на поддержку из краевого бюджета в размере 6 тыс. рублей, которые имеют детей в возрасте от 6,5 лет до 15 лет (включительно).

Чиновникам и бюджетникам полагается дополнительная выплата в размере 4,2 тыс. рублей.

- Сотрудникам муниципальных учреждений мера поддержки предоставляется из средств муниципальных бюджетов, ее размер устанавливается муниципальными правовыми актами, - сообщает краевое минобрнауки.

Дополнительная выплата положена также многодетным семьям, которые отправляют на отдых в загородные лагеря Алтайского края троих и более детей в возрасте до 15 лет (включительно), на третьего и каждого последующего ребенка в размере 14 тыс.рублей (на первых двух детей по 6 тыс рублей на каждого). Основанием для получения поддержки является справка о составе семьи, копии путевок на первого и второго ребенка.

Консультации по работе в краевой автоматизированной системе можно получить у регионального оператора – Алтайского краевого центра детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» по телефонам:

- 8 999 400 1002,

- (3852) 29 98 98 (добавочный 1001)

-8 905 924 1488

- (3852) 50-05-97 Центр отдыха и оздоровления «Каникулы»

ИСТОЧНИК KP.RU