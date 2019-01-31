2019-01-31T04:19:36+03:00
Общество

«Ленту» могут оштрафовать на полмиллиона за рекламу с подвохом на Алтае

Иван ОЛЕКСЮК
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В Алтаском крае могут оштрафовать «Ленту» за недостоверную рекламу. Ритэйлер сделал –смс-рассылку, обещая скидки, но на деле их не предоставил.

В сообщениях жителям обещали 40% скидки на все товары для ухода за лицом, телом, волосами и средства гигиены.

- Заявление о недостоверной рекламе в антимонопольное управление поступило от жительницы Барнаула, которой в день акции при покупке шампуня отказали в скидке в 40%. Согласно приложенному чеку, потребитель, при оплате покупки, получил лишь скидку по карте постоянного покупателя - 5%, - сообщается на сайте краевого УФАС.

В ходе рассмотрения дела «Лента» не подтвердила достоверность рекламной информации, объясняя отсутствие скидки техническими проблемами. Но антимонапольщики встали на сторону потребителей.

- Материалы дела переданы для возбуждения административного дела и назначения штрафа, размер которого для юридических лиц согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ составляет от 100 до 500 тысяч рублей, - сообщает ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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