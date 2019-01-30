Житель алтайского села из мести нанес знакомому 55 ножевых ранений
Жители Благовещенского района Алтайского края уже третий день обсуждают жестокое убийство, которое было совершено 27 января 2019 года.
Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Алтайскому краю, 47-летний мужчина и его 23-летний мужчина вместе подъехали на такси к магазину. На тот момент они оба были пьяны. Когда они вышли из машины молодой человек неожиданно выхватил нож и нанес своему знакомому 55 ударов в область жизненно важных органов. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
Как выяснили следователи, подозреваемый в убийстве пошел на жестокое преступление из мести. Ранее он был избит своим знакомым.
В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи занимаются дальнейшим сбором и закреплением доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU