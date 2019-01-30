Житель алтайского села из мести нанес знакомому 55 ножевых ранений

СЕГОДНЯ 16:31 2019-01-30T16:31:16+03:00

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Жители Благовещенского района Алтайского края уже третий день обсуждают жестокое убийство, которое было совершено 27 января 2019 года.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Алтайскому краю, 47-летний мужчина и его 23-летний мужчина вместе подъехали на такси к магазину. На тот момент они оба были пьяны. Когда они вышли из машины молодой человек неожиданно выхватил нож и нанес своему знакомому 55 ударов в область жизненно важных органов. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Как выяснили следователи, подозреваемый в убийстве пошел на жестокое преступление из мести. Ранее он был избит своим знакомым.

В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи занимаются дальнейшим сбором и закреплением доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU