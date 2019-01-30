2019-01-30T15:45:05+03:00
Происшествия

Частный дом взорвался в Рубцовске после утечки газа

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Частный дом взорвался в Рубцовске после утечки газа Фото: "Местное время"Частный дом взорвался в Рубцовске после утечки газа Фото: "Местное время"
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Частный жилой дом практически полностью разрушился после взрыва, который по предварительной версии произошел из-за утечки газа. В этом пострадала женщина. Она сама сумела выбраться из-под завалов.

Подробности ЧП узнали журналисты издания «Местное время». Известно, что дом взорвался по адресу: ул. Трудовая, 16. Очевидцы рассказывают, что строение рухнуло, как карточный домик. Обрушились две несущие стены и кровля. На место происшествия были направлены сотрудники МЧС и «скорой помощи». К приезду экстренных служб пострадавшая хозяйка дома самостоятельно выбралась на улицу. Кроме нее в жилище никого не было.

Женщину с множественными ожогами доставили в городскую больницу №1.

По предварительной версии причиной взрыва стала утечка бытового газа. Версию о том, что взорвался баллон, опровергли пожарные, которые вынесли его из руин целым.

На место ЧП выезжал глава Рубцовска Дмитрий Фельдман. Он пообещал, что пострадавшей женщине будет оказана необходимая помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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