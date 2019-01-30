Барнаулец пригласил незнакомца в свою квартиру, а тот его обокрал

СЕГОДНЯ 14:11 2019-01-30T14:11:11+03:00

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40-летний житель Барнаула познакомился в одном из развлекательных заведений города с мужчиной. После совместной выпивки он пригласил нового знакомого к себе в гости, а на утро обнаружил, что его квартиру обокрали.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, злоумышленник похитил смартфон, борсетку с документами, пуховик и кроссовки. После этого он скрылся. Когда хозяин проснулся и обнаружил пропажу, он сразу обратился с заявлением в полицию. Похищенное имущество потерпевший оценил в 10 тысяч рублей.

В тот же день сотрудники патрульно-постовой службы заметили на улице человека, приметы которого совпадали с теми, что описал потерпевший. В итоге мужчину задержали. Он сказал, что успел продать украденные вещи неизвестному ему человеку.

В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU