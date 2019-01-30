2019-01-30T13:01:59+03:00
Общество

Коммунальную аварию устранили на улице Малахова в Барнауле

Дарья САВЕНКО
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В 15:15 работники водоканала завершили ремонтные работы.В 15:15 работники водоканала завершили ремонтные работы.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Специалисты закончили ремонт водопровода, порыв которого оставил без тепла и горячей воды часть Индустриального и Железнодорожного района.

В 15:15 работники водоканала завершили ремонтные работы. В настоящий момент начинается восстановление водоснабжения. На подачу воды в многоэтажные жилые дома и здания требуется порядка 2,5-3 часов.

В ремонтно-восстановительных работах были задействованы три бригады Барнаульского водоканала, восемь единиц спецтехники. На устранении последствий аварии работает дорожная техника в количестве 14 единиц. Работы планируется завершить к 18.00, после чего на участке будет открыто движение транспорта. Сейчас там могут ездить только трамваи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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