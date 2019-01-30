Самолет, летевший из Москвы в Барнаул, экстренно вернулся в «Шереметьево»

СЕГОДНЯ 12:47 2019-01-30T12:47:38+03:00

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Лайнер, который выполнял рейс «Москва – Барнаул», экстренно вернулся в столицу. Причиной этому стала разгерметизация салона самолета.

Подробности инцидента передает «Интерфакс», со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.

Известно, что борт совершил вынужденную посадку в аэропорту «Шереметьево» накануне вечером.

Сначала командир экипажа заметил, что сработала сигнализация, которая указывает, что дверь не закрылась. После датчики начали показывать изменение давления, что характерно для случаев, когда происходит разгерметизация салона.

Оценив ситуацию, командир запросил экстренную посадку лайнера.

В итоге ему разрешили вернуться в аэропорт «Шереметьево». Посадка при этом прошла в штатном режиме.

Также есть информация, что после устранения неполадок самолет снова вылетел в Барнаул. Задержка рейса составила три часа.

ИСТОЧНИК KP.RU