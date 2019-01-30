2019-01-30T12:03:52+03:00
Общество

Сколько ДТП произошло на «Чуйском тракте» и трассе А-322 в 2018 году

Дарья САВЕНКО
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Количество ДТП на федеральных трассах Алтайского края снизилось на 15%.

Как рассказали в управлении федеральный автомобильных дорог «Алтай», зафиксировано за прошлый год на автодорогах Р-256 «Чуйский тракт» и А-322 «Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан» 238 ДТП. Снизились также показатели по тяжести последствий: число погибших сократилось на 43%, пострадавших - на 21%.

В прошедшем сезоне дорожные строители обновили 113 километров трасс, из них 19 - отремонтировали капитально. Кроме того, удалось ликвидировать пять аварийно-опасных участков. Например, на Чуйском тракте в Тальменском районе изменили схему дорожной разметки и заменили знаки, а в селах Березовка и Сростки установили табло контроля скорости.

Справка КП

Общая протяженность Р-256 и А-322 составляет 637 километров. На них расположены 75 мостов, 599 водопропускных труб, 13 транспортных развязок, пять надземных пешеходных переходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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