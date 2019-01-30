2019-01-30T10:33:53+03:00
Общество

Барнаульскую «Ленту» оштрафовали за недостоверную рекламу 40%-х скидок

САПОЖКОВА Александра
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"Лента""Лента"Фото: Олег УКЛАДОВ
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Жительница Барнаула пожаловалась в УФАС на то, что в гипермаркете «Лента» ей отказали в скидке на шампунь.

Как сообщили в ведомстве, осенью компания организовала рассылку рекламных СМС для клиентов со следующим содержанием: «09.09. – 40 процентов на все для ухода за лицом, телом, волосами, средства гигиены». Однако когда женщина в тот день приобрела шампунь, в 40%-ной скидке ей отказали, предоставив лишь скидку пять процентов по карте постоянного клиента.

- В ходе рассмотрения дела представители «Ленты» объяснили, что скидку покупательнице не предоставили из-за технических проблем, - отметили в управлении ФАС.

В связи с тем, что реклама содержала сведения, несоответствующие действительности, ООО «Лента» признали нарушителем Федерального закона «О рекламе».

Материалы УФАС переданы для возбуждения административного дела. Компании грозит штраф от 100 до 500 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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