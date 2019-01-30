2019-01-30T10:22:28+03:00
Общество

Трамваи и автобусы поменяли маршрут из-за коммунальной аварии в Барнауле

Дарья САВЕНКО
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Привычное движение общественного транспорта восстановят после выполнения ремонтных работ.Привычное движение общественного транспорта восстановят после выполнения ремонтных работ.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Некоторые трамваи и автобусы изменили свой привычный маршрут из-за коммунальной аварии на улице Малахова, которая произошла утром 30 января. Об этом сообщили в администрации Барнаула.

Так, трамвай №3 не заезжает на Малахова, а едет по маршруту: «Пивзавод – улица Попова – улица Антона Петрова, улица Северо-Западная, далее – по маршруту. Закрыто на месте аварии и движение для трамвая №10, который поменял свой маршрут на: «Депо №3 – улица Малахова – улица Власихинская – улица Попова – улица Антона Петрова – улица Малахова, далее – по маршруту». Схема движения троллейбусного маршрута №7 сокращена до остановочного пункта «Барнаульский зоопарк».

Автобусы №18 и №59 объезжают место аварии через съезды и заезды с Павловского тракта на улице Малахова.

Привычное движение общественного транспорта восстановят после выполнения ремонтных работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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