На Алтае исчезнет платная рыбалка

СЕГОДНЯ 09:35 2019-01-30T09:54:14+03:00

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Все три платных водоема в Алтайском крае — это Правдинское и Бешенское водохранилища и Сорочий Лог – упразднят в течение двух лет. Рыбачить на них можно будет бесплатно. В то же время браконьеры станут больше платить за незаконный улов.

Как сообщают «Наши новости», поправки, касающиеся любительской рыбалки, внесены в федеральный закон. Но с какой целью – местные чиновники не могут пояснить. Они признают, что такая мера повлечет за собой ряд проблем: например, за озерами некому будет следить, а популяции некоторых рыб, скорее всего, исчезнут. Но заверили, что вместе с владельцами водоемов ищут пути, как минимизировать ущерб.

Отмечается, что остальные водоемы с платной рыбалкой (помимо трех вышеперечисленных) являются незаконными (за исключением рыбных ферм, но там другие условия аренды).

Любительская рыбалка по-прежнему останется свободной. Никаких именных билетов или лицензии на ловлю не понадобится. Однако за сутки можно добывать не более 10 кг. Если же рыбака поймают с сетями или электроудочкой, ему грозит штраф плюс оплата за незаконный улов, которая выросла в разы.

ИСТОЧНИК KP.RU