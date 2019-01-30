2019-01-30T09:05:15+03:00
Общество

В Алтайском крае увеличился размер пособия на второго ребенка

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Полается выплата нуждающимся семьям, в которых второй появился после 1 января 2018 года.Полается выплата нуждающимся семьям, в которых второй появился после 1 января 2018 года.Фото: Дарья САВЕНКО
Изменить размер текста:

В Алтайском крае до 9 811 рублей увеличили размер ежемесячной выплаты из средств материнского капитала за второго ребенка.

Полается эта выплата нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родился или усыновлен после 1 января 2018 года. Сумма выплаты равна размеру прожиточного минимума для детей, установленного в Алтайском крае за второй квартал года, предшествующего году обращения за ее назначением.

- Семьям, которые обратились за назначением ежемесячной выплаты из маткапитала с 1 января 2019 года, будут выплачивать 9 811 рублей. Сумма среднедушевого дохода семьи на одного члена для ее получения, напротив, уменьшилась до 14 859 рублей, - комментирует начальник отдела социальных выплат ОПФР по Алтайскому краю Яна Позднякова. - Обращаю внимание, что ежемесячная выплата, которая была назначена семьям в 2018 году, до окончания периода назначения составит 9 434 рубля, исходя из прожиточного минимума для детей в регионе за второй квартал 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Барнаульскую «Ленту» оштрафовали за недостоверную рекламу 40%-х скидок
Трамваи и автобусы поменяли маршрут из-за коммунальной аварии в Барнауле
Уголовное дело возбудили после ложного минирования школ Барнаула
На Алтае исчезнет платная рыбалка
«Единая Россия» перейдет на новый порядок управления партией
Учительница, разбившая голову в Лондоне, возвращается в Барнаул
Пенсионер из Бийского района до смерти избил свою соседку
Алтай-Кокс сэкономил более 130 млн рублей благодаря проекту повышения эффективности
В Барнауле нагорная часть стала получать тепло от ТЭЦ-3
Барнаульский детсад №56 благодарит ТЦ «Алтай» за шефскую помощь
Специалисты радиоветлаборатории выявили в мёде токсичное вещество
Светофоры отключили на трех перекрестках в Барнауле
В Барнауле продолжают устранять крупные коммунальные аварии
Житель алтайского села поймал косулю с помощью запрещенной ловушки
Меры социальной поддержки пенсионеров могут расширить в Алтайском крае
Алтайские полицейские помогли мужчине, попавшему в беду
В Бийске три школы закрыли на карантин
Десять детсадов и четыре школы откроют в Алтайском крае в 2019 году
Алтайский край вошел в ТОП-15 регионов, популярных у туристов
ВТБ и компания Связной | Евросеть запустили сервис по пополнению иностранных банковских карт наличными
В барнаульском ОАО «Индустриальный» изъяли документы
Лига «#КВНАЛТАЙ» вошла в ТОП-10 рейтинга Веселых и Находчивых