В Алтайском крае увеличился размер пособия на второго ребенка

СЕГОДНЯ 09:05 2019-01-30T09:05:15+03:00

Полается выплата нуждающимся семьям, в которых второй появился после 1 января 2018 года. Фото: Дарья САВЕНКО

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В Алтайском крае до 9 811 рублей увеличили размер ежемесячной выплаты из средств материнского капитала за второго ребенка.

Полается эта выплата нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родился или усыновлен после 1 января 2018 года. Сумма выплаты равна размеру прожиточного минимума для детей, установленного в Алтайском крае за второй квартал года, предшествующего году обращения за ее назначением.

- Семьям, которые обратились за назначением ежемесячной выплаты из маткапитала с 1 января 2019 года, будут выплачивать 9 811 рублей. Сумма среднедушевого дохода семьи на одного члена для ее получения, напротив, уменьшилась до 14 859 рублей, - комментирует начальник отдела социальных выплат ОПФР по Алтайскому краю Яна Позднякова. - Обращаю внимание, что ежемесячная выплата, которая была назначена семьям в 2018 году, до окончания периода назначения составит 9 434 рубля, исходя из прожиточного минимума для детей в регионе за второй квартал 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU