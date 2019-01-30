«Единая Россия» перейдет на новый порядок управления партией

СЕГОДНЯ 08:26 2019-01-30T08:26:43+03:00

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30 января в Барнауле пройдет 19-я региональная конференция партии «Единая Россия». Главная тема повестки - обновление руководящего состава.

- Мы переходим на новый порядок управления. Региональный политический совет, ранее руководящий орган, теперь станет коллегиальным, его задача - определение направлений, стратегии развития реготделения, - рассказывает руководитель регионального исполкома «Единой России», депутат АКЗС Денис Голобородько. - В совет войдут представители практически всех муниципальных образований, в общей сложности 115 человек.

Состав Президиума регионального политсовета будет расширен с 16 до 20 человек. Они будут принимать все основные решения в финансовых и кадровых вопросах.

- Изменения связаны с тем, что по решению 18-го съезда партии, прошедшего в декабре в Москве, были пересмотрены полномочия руководящих органов и внесены изменения в Устав. Это обусловлено необходимостью более оперативного принятия решений по наиболее важным вопросам, - отметил Денис Голобородько.

По словам Голобородько, сегодня на Алтае реализуется 14 партийных проектов, и в дальнейшем данная работа будет продолжена.

ИСТОЧНИК KP.RU