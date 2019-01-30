2019-01-30T08:10:23+03:00
Общество

Учительница, разбившая голову в Лондоне, возвращается в Барнаул

Дарья САВЕНКО
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Алена Жилина возвращается на родину.Алена Жилина возвращается на родину.Фото: из личного архива героя(ев) публикации
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23-летняя уроженка Барнаула Алена Жилина, которая сильно пострадала при падении в Лондоне, возвращается на родину. Об этом сообщила ее подруга в социальных сетях.

- Алена получила письмо, в котором говорится о том, что счет за пребывание в госпитале придет в течение 6-8 недель (скорее всего без детализации), будем ждать. И самое главное, благодаря вам, Алена наконец-то летит домой. 31 января Алена вылетает из Лондона в Москву, где ее встречает отец и в этот же день они летят домой. Реабилитация будет проходить в Барнауле, предстоит очень долгий и непростой путь, - написала ее подруга на своей странице в социальной сети.

Она также сообщила, что общими усилиями удалось собрать 396 тысяч рублей.

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23-летней уроженке Барнаула Алене Жилиной требуется помощь – девушка упала, ударилась головой и на несколько дней впала в кому. Сейчас ее родные и близкие собирают деньги для того, чтобы покрыть расходы на медицинские услуги и вывезти девушку из Великобритании (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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