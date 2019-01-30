Пенсионер из Бийского района до смерти избил свою соседку

СЕГОДНЯ 08:07 2019-01-30T08:07:44+03:00

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Конфликт 67-лентего жителя одного из сел Бийского района и его 59-летней соседки, закончился тем, что пенсионер жестоко избил женщину. Спустя несколько дней, потерпевшая скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Алтайскому краю, следствием и судом установлено, что между осужденным и потерпевшей были отношения. 31 марта 2018 года они крепко поссорились. В итоге пенсионер стал избивать женщину руками, ногами и разными предметами, которые попадались ему под руку. В итоге он нанес женщине не менее 6 ударов в область головы и шеи и не менее 29 ударов в область туловища.

В ходе следствия и суда обвиняемый утверждал, что женщина получила телесные повреждения после падения, к которому он якобы не имел никакого отношения. Также он пытался переложить вину на других лиц.

Коллегия из 6 присяжных заседателей единогласно вынесла обвинительный вердикт, признав подсудимого виновным.

На основании этого вердикта судья Бийского района назначил мужчине наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU