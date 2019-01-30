Алтай-Кокс сэкономил более 130 млн рублей благодаря проекту повышения эффективности

СЕГОДНЯ 07:44 2019-01-30T07:46:47+03:00

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Алтай-Кокс, один из крупнейших в России производителей металлургического кокса, увеличил загрузку железнодорожных вагонов на 10%, что позволило сэкономить на транспортировке продукции более 130 млн рублей в год.

Алтай-Кокс поставляет более 80% продукции на Липецкую площадку Группы НЛМК. Большое расстояние до Новолипецкого металлургического комбината (более 3500 км) является фактором, значительно влияющим на себестоимость продукции. Поэтому снижение расходов на логистику определяет эффективность использования продукции Алтай-Кокса в доменном переделе Группы НЛМК.

На Алтай-Коксе нашли способ увеличить загрузку железнодорожных вагонов и тем самым снизить себестоимость кокса для Липецкой площадки. Сначала убрали все возможные недогрузы, затем, при помощи разработанного на предприятии оборудования стали насыпать кокс в виде сформированной трапеции – выше уровня бортов полувагона. Высоту довели до максимально разрешенной нормативами РЖД и тем самым увеличили вес груза в вагоне с 45,6 до 50,5 тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU