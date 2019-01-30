2019-01-30T06:51:47+03:00
Недвижимость

В Барнауле нагорная часть стала получать тепло от ТЭЦ-3

САПОЖКОВА Александра
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С 26 января потребители котельной по улице 6-я Нагорная, 11Г, начали получать тепло и горячую воду от Барнаульской ТЭЦ-3.

Переключение на централизованное теплоснабжение обошлось в более 300 млн рублей, сообщили в Сибирской генерирующей компании. Тепло от ТЭЦ стали получать 70 частных домов и 14 многоквартирных, школа, детсад, пять больниц, восемь краевых учреждений и четыре федеральных, 12 административных зданий.

- СГК заменила участок трубопровода от тепломагистрали М-34 до насосной на ул. Кутузова, 2в на трубы большего диаметра – с 300 до 500 мм. Протяженность этой теплотрассы 660 метров, - рассказали в компании.

Помимо этого построили и реконструировали еще 2 100 метров сетей для объединения котельной и перекачивающей насосной станции. Последняя была переоснащена новыми насосами.

Работы, которые могли повлиять на теплоснабжение, выполнили до начала отопительного сезона, остальные завершили зимой.

- Реализация проекта обеспечит качественное теплоснабжение и позволит снизить вредные выбросы в центральной части город», - отметил директор барнаульского теплосетевого подразделения СГК Александр Гросс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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