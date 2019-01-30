2019-01-30T06:54:44+03:00
Общество

Барнаульский детсад №56 благодарит ТЦ «Алтай» за шефскую помощь

Дарья САВЕНКО
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Родители и коллектив детского сада №56 благодарят администрацию Октябрьского района Барнаула и торговый центр «Алтай» в лице его руководителя Петра Жарова за шефство.

Как рассказали в дошкольном учреждении, предприятие взяло шефство над детским садиком в феврале 2018 года. С того времени ни одна просьба о помощи не осталась без внимания. Так, во время паводка в марте, когда вода с тротуара по улице Эмилии Алексеевой заливала территорию детского сада, рабочие ТЦ оперативно соорудили деревянный тротуар-настил.

Помимо этого ТЦ «Алтай» выдели 10 тысяч рублей на призовой фонд конкурса чтецов «Мы по радуге идем!» среди воспитанников детских садов города Барнаула. Также Петр Жаров откликнулся на помощь и в ремонте дошкольного учреждения.

- Взаимодействие детского сада в рамках проекта администрации Октябрьского района города по закреплению «шефов» носит взаимовыгодный характер. Со своей стороны, наша образовательная организация всегда готова помочь: предоставлять работникам предприятия-шефа консультативную психолого-педагогическую поддержку в вопросах воспитания и обучения детей дошкольного возраста, организовать серию концертов, совместные субботники и досуговые мероприятия, - отметили в детском саду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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