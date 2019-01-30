2019-01-30T06:33:55+03:00
Наука

Специалисты радиоветлаборатории выявили в мёде токсичное вещество

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В начале декабря 2018 года специалисты сектора радиологических исследований были выявлены образцы продукции с положительным результатом (по видам): мед натуральный - качественная реакция на гидроксиметилфурфураль (ГМФ) положительная.

Многие покупатели считают, что настоящий мед должен быть жидким и прозрачным. Для того чтобы мед не кристаллизовался и не потерял со временем привлекательный внешний вид, переработчики нагревают его до температуры выше 40 градусов. Обратной стороной медали становится тот факт, что при нагревании меда свыше 60 градусов в нем может образоваться токсичное вещество гидроксиметилфурфураль.

В соответствии с ГОСТом на мед натуральный допускается наличие этого вещества в пределах до 25 мг/кг, а качественная реакция на ГМФ должна быть отрицательной.

Существует миф о том, что ложку с медом ни в коем случае нельзя класть в горячий чай или молоко, а также использовать мед в выпечке. Это неправда, нагревание малых количеств меда в отсутствии кислой реакции среды не вызывает образование ГМФ, но полезные свойства меда при этом могут снизится.

В ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» вы можете провести исследования меда и продукции пчеловодства на широкий спектр показателей качества и безопасности, в том числе на антибиотики. На сегодня это наиболее достоверный метод, он считается арбитражным, в то время как исследования методом ИФА (иммуно-ферментного анализа) требуют подтверждения.

Более подробно читайте на сайте http://www.fgu-radiovetlab.ru

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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