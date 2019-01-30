Светофоры отключили на трех перекрестках в Барнауле

СЕГОДНЯ 06:27 2019-01-30T06:27:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 30 января, в Барнауле на нескольких перекрестках отключили светофоры. В настоящий момент движение не регулируется на пересечении проспекта Ленина с улицами Партизанская, Интернациональная и Анатолия. Продлится это до 14:00.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, так же с 14:00 до 15:00 отключенными будут светофоры на пересечении улиц Солнечная Поляна и Энтузиастов.

Связано это с проведением ремонтных работ.

Читайте также

Более 220 жилых домов в Барнауле остаются без отопления в мороз -30С

Коммунальное хозяйство Барнаула снова не выдерживает проверку морозами. В ночь на 30 января в городе произошло две крупных аварии. Одна из них оставила без отопления и горячей водоснабжения 224 жилых дома в поселке Южный. Другая авария произошла в Индустриальном районе. Несколько кварталов остаются без горячей и холодной воды (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU