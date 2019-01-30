2019-01-30T06:27:15+03:00
Общество

Светофоры отключили на трех перекрестках в Барнауле

Дарья САВЕНКО
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В среду, 30 января, в Барнауле на нескольких перекрестках отключили светофоры. В настоящий момент движение не регулируется на пересечении проспекта Ленина с улицами Партизанская, Интернациональная и Анатолия. Продлится это до 14:00.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, так же с 14:00 до 15:00 отключенными будут светофоры на пересечении улиц Солнечная Поляна и Энтузиастов.

Связано это с проведением ремонтных работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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