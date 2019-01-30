2019-01-30T05:24:29+03:00
Происшествия

Житель алтайского села поймал косулю с помощью запрещенной ловушки

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Житель алтайского села поймал косулю с помощью запрещенной ловушкиЖитель алтайского села поймал косулю с помощью запрещенной ловушкиФото: предоставлено пресс-службой
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Житель Чарышского района Алтайского края пойдет под суд за незаконную охоту. 44-летний мужчина поймал косулю в специальную ловушку, сделанную из лески в виде петли.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, подозреваемый в браконьерстве тут же разделал тушу на мясо и забрал его вместе с головой.

Позднее полицейские задержали мужчину в сторожевой избушке. Здесь же они нашли останки мяса, несколько таких же ловушек, в которое было поймано животное, нож и голову косули.

Подозреваемый не стал отрицать свою вину. Установлено, что ранее он уже имел проблемы с законом.

В настоящее время по факту незаконной хаты возбуждено уголовное дело.

Санкция статьи предусматривает штраф в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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