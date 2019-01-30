Меры социальной поддержки пенсионеров могут расширить в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 04:42 2019-01-30T04:42:02+03:00

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Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания уже на очередной сессии могут расширить перечень мер соцподдержки для пенсионеров.

Как пояснила председатель комитета АКЗС по социальной политике Татьяна Ильюченко, в частности будет рассмотрен вопрос о компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

На сегодняшний день компенсация за капремонт предусмотрена для неработающих пенсионеров в возрасте от 70 лет и старше - собственников жилых помещений. Она назначается только тем пожилым людям, которые живут одиноко либо в семье из неработающих граждан старше 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Изменениями в краевой закон предлагается расширить категорию получателей компенсации, включив в него и тех пенсионеров старше 70 лет, в составе семьи которых есть неработающие инвалиды I или II групп. Также в категорию попадут семьи, где вместе с неработающими пенсионерами старше 70 лет и неработающими инвалидами I, II групп проживают неработающие граждане старше 55 лет для женщин и 60 для мужчин.

По оценке разработчиков, принятие законопроекта потребует дополнительных средств в размере 2,1 млн рублей.

Уточняется, что изменения, которые планируется ввести в закон, будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU