Алтайские полицейские помогли мужчине, попавшему в беду

СЕГОДНЯ 17:05 2019-01-29T17:05:43+03:00

Водитель в условиях плохой видимости не справился с управлением, и машина слетела в кювет. Фото: предоставлено пресс-службой

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Сотрудники Госавтоинспекции Красногорского района оказали помощь водителю, который попал в трудную дорожную ситуацию. Инцидент произошел в пятницу, 25 января 2019 года, около 16:00.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, в этот день на 4 км автодороги «Быстрянка – Красногорское» экипаж ДПС заметил автомобиль, который находился в кювете. Сотрудники ГИБДД немедленно остановились. Как оказалось, водитель в условиях плохой видимости не справился с управлением, и машина слетела в кювет.

Полицейские с помощью лопат начали прокапывать в снегу траншеи, чтобы была возможность отбуксировать машину на проезжую часть. После госавтоинспекторы привлекли специальную технику и общими усилиями смогли вызволить машину из снежного плена. Мужчина смог продолжить свой путь, выразив благодарность полицейским.