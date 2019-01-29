В Бийске три школы закрыли на карантин

СЕГОДНЯ 16:08 2019-01-29T16:09:33+03:00

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С понедельника, 28 января, на карантин зарыты три бийские школы.

Как сообщает Бийский рабочий, в школах № 9, №25 и №41 занятия отменили на ближайшие семь дней. На следующей неделе классные руководители соберут информацию о количестве учеников, которые продолжают болеть и если их будет больше нормы, карантин продлят.

Кроме того, на карантин закрыты несколько отдельных детских коллективах. В настоящее время малыши не посещают 10 групп в детских садах №1, №51, №72, №79 и дошкольные группы школы № 3. Также уроки отменили у 16 классов в школах №1, №3, №4, №12.

Во всех школах и детских садах города введен ежедневный мониторинг посещаемости. В детских учреждениях пока ограничено проведение массовых спортивных и культурных мероприятий.

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