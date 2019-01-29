2019-01-29T16:09:33+03:00
Общество

В Бийске три школы закрыли на карантин

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

С понедельника, 28 января, на карантин зарыты три бийские школы.

Как сообщает Бийский рабочий, в школах № 9, №25 и №41 занятия отменили на ближайшие семь дней. На следующей неделе классные руководители соберут информацию о количестве учеников, которые продолжают болеть и если их будет больше нормы, карантин продлят.

Кроме того, на карантин закрыты несколько отдельных детских коллективах. В настоящее время малыши не посещают 10 групп в детских садах №1, №51, №72, №79 и дошкольные группы школы № 3. Также уроки отменили у 16 классов в школах №1, №3, №4, №12.

Во всех школах и детских садах города введен ежедневный мониторинг посещаемости. В детских учреждениях пока ограничено проведение массовых спортивных и культурных мероприятий.

Читайте также

На Алтае объявили карантин – наступают свиной и гонконгский грипп

В Алтайском крае ввели ограничительные мероприятия из-за большого числа заболевших ОРВИ и гриппом. Эпидемический порог заболеваемости в регионе превышен на 47,7% (подробнее).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алтайские полицейские помогли мужчине, попавшему в беду
Десять детсадов и четыре школы откроют в Алтайском крае в 2019 году
Алтайский край вошел в ТОП-15 регионов, популярных у туристов
ВТБ и компания Связной | Евросеть запустили сервис по пополнению иностранных банковских карт наличными
В барнаульском ОАО «Индустриальный» изъяли документы
Лига «#КВНАЛТАЙ» вошла в ТОП-10 рейтинга Веселых и Находчивых
Губернатор Алтайского края пригласил Сергея Шаргунова на Шукшинский фестиваль
В Рубцовске бесследно исчезла девочка-подросток
Более 10,6 млрд рублей потратят на дороги в Алтайском крае
Жителю алтайского села назначили редьку с медом, а он умер от пневмонии
В Барнауле локомотив протаранил городской автобус
«Дерзкая» кража алкоголя произошла в Бийске
Алтайский край и Кыргызстан свяжет автобус
Алтайские ученые создали новые полимерные материалы
Более 50% сотрудников Алтай-Кокса прошли обучение в 2018 году
В Горном Алтае возбудили уголовное дело после пьяного скандала депутата
Неизвестные похитили у жительницы Алтайского края 95 тысяч рублей
Первый национальный парк «Тогул» откроется в Алтайском крае
Хоккеисты «Алтая» потерпели седьмое поражение подряд
Специалисты радиоветлаборатории определяют уровень содержания радона в воде
За 2018 год ВТБ Лизинг предоставил клиентам более 20 тысяч вагонов
В Барнауле за 15,2 млн продается коттедж с холлом в семь метров высотой
Сколько древесины заготовили в Алтайском крае в 2018 году
Алтайский край вывез более 560 тысяч тонн зерновых и масличных культур
Контракты на 137 млн: барнаульские стройфирмы подозревают в картельном сговоре
Бийчанин пойдет по суд за то, что фотографировал девушку в туалете