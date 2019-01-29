2019-01-29T14:06:19+03:00
Общество

Десять детсадов и четыре школы откроют в Алтайском крае в 2019 году

Дарья САВЕНКО
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В Алтайском крае в 2019 году введут в эксплуатацию четыре школы и десять детских садов.

Как сообщили в региональном министерстве образования и науки, также в этом году в крае начнут строить еще 16 дошкольных учреждений. На эти цели выделили около 2 млрд рублей.

В 2019 году откроют новые школы: на 550 мест в Барнауле, на 90 мест - в селе Покровка Локтевского района. В Калманском и Ключевском районах сдадут в эксплуатацию пристрои к зданиям образовательных учреждений. Начнут строительство школ в Барнауле (квартал 2023), в Новоалтайске (микрорайон «Демидов парк») и в селе Ларичиха Тальменского района, а в селе Власиха - пристроя к зданию школы, на 400 мест.

Помимо этого, запланирован капитальный ремонт начальной школы с интернатом в селе Солтон Солтонского района.

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