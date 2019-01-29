2019-01-29T13:15:19+03:00
Общество

Алтайский край вошел в ТОП-15 регионов, популярных у туристов

В 2018 году край посетили 2,2 млн путешественников
Дарья САВЕНКО
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В 2018 году край посетили 2,2 млн путешественников.В 2018 году край посетили 2,2 млн путешественников.Фото: Дарья САВЕНКО
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Алтайский край занял 15-е место в рейтинге регионов, пользующихся популярностью у туристов в 2018 году. Составили его специалисты агентства Турстат.

Как сообщает Алтайтурцентр, в список включили два города и 69 регионов России, а распределили их по результатам анализа статистики и экспертных оценок внутреннего и въездного туризма.

Из 70 млн туристов, путешествовавших по России в прошлом году, на Алтайский край приходится 2,2 млн. Таким образом мы заняли 15-е место. В ТОП-5 входят Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Крым. Посетили их от 6,8 млн до 23,5 млн туристов. В аутсайдерах - Забайкалье (Читинской области), где побывали за прошлый год только 50 тысяч путешественников.

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