2019-01-29T12:01:11+03:00
Общество

В барнаульском ОАО «Индустриальный» изъяли документы

Дарья САВЕНКО
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Во вторник, 29 января, правоохранители провели выемку документов в барнаульском ОАО «Индустриальный». Об этом сообщает «ПОЛИТСИБРУ» со ссылкой на свои источники.

Правоохранители прибыли в «Индустриальный» в первой половине дня. В частности на месте работали сотрудники УЭБиПК при поддержке бойцов Росгвардии. По данным информагентства, предположительно, речь идет о том, что ряд сотрудников комбината могут оказаться причастны к получению взяток при проведении тендеров. Силовики изъяли документацию, имеющую отношение к госзакупкам, а также все электронные носители, где хранились подобные сведения.

«Политсибру» подготовил официальный запрос правоохранителям относительно сегодняшних событий.

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