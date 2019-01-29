2019-01-29T12:00:23+03:00
Общество

Лига «#КВНАЛТАЙ» вошла в ТОП-10 рейтинга Веселых и Находчивых

САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Фото предоставлено Лигой «#КВНАЛТАЙ»Фото предоставлено Лигой «#КВНАЛТАЙ»
Изменить размер текста:

В Сочи 12-25 января проходил 30-й международный фестиваль «КиВиН-2019». Алтайский край и Республику Алтай представляла единственная официальная региональная лига Алтая - «#КВНАЛТАЙ».

На фестивале огласили много изменений, в том числе сообщили о полной ликвидации межрегиональных лиг. Теперь остались официальные лиги (всего их существует более 60-ти в России и СНГ), восемь центральных лиг (в них могут играть только команды, хорошо выступившие в Сочи) и телевизионные лиги.

Несмотря на изменения, лига «#КВНАЛТАЙ» сохранила статус и вошла в ТОП-10 лучших официальных лиг, а также стала второй в Сибири, уступив только Кузбассу с минимальным отрывом.

Сейчас «#КВНАЛТАЙ» готовится к новому сезону и приглашает к участию команды региона, независимо от того, являются они опытными или нет. Подать заявку можно здесь.

Первая игра нового сезона состоится уже 2 марта. Билеты уже можно приобрести в сети Кассы.ру, на сайте https://barnaul.kassy.ru/event/2-3958/hall/ и у распространителей.

Подробности о событиях лиги смотрите в группе «#КВНАЛТАЙ» во «ВКонтакте» https://vk.com/kvnaltay и на странице в «Инстаграм» https://www.instagram.com/kvnaltay.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ВТБ и компания Связной | Евросеть запустили сервис по пополнению иностранных банковских карт наличными
В барнаульском ОАО «Индустриальный» изъяли документы
Губернатор Алтайского края пригласил Сергея Шаргунова на Шукшинский фестиваль
В Рубцовске бесследно исчезла девочка-подросток
Более 10,6 млрд рублей направят на дороги в Алтайском крае
Жителю алтайского села назначили редьку с медом, а он умер от пневмонии
В Барнауле локомотив протаранил городской автобус
«Дерзкая» кража алкоголя произошла в Бийске
Алтайский край и Кыргызстан свяжет автобус
Алтайские ученые создали новые полимерные материалы
Более 50% сотрудников Алтай-Кокса прошли обучение в 2018 году
В Горном Алтае возбудили уголовное дело после пьяного скандала депутата
Неизвестные похитили у жительницы Алтайского края 95 тысяч рублей
Первый национальный парк «Тогул» откроется в Алтайском крае
Хоккеисты «Алтая» потерпели седьмое поражение подряд
Специалисты радиоветлаборатории определяют уровень содержания радона в воде
За 2018 год ВТБ Лизинг предоставил клиентам более 20 тысяч вагонов
В Барнауле за 15,2 млн продается коттедж с холлом в семь метров высотой
Сколько древесины заготовили в Алтайском крае в 2018 году
Алтайский край вывез более 560 тысяч тонн зерновых и масличных культур
Контракты на 137 млн: барнаульские стройфирмы подозревают в картельном сговоре
Бийчанин пойдет по суд за то, что фотографировал девушку в туалете