Лига «#КВНАЛТАЙ» вошла в ТОП-10 рейтинга Веселых и Находчивых

СЕГОДНЯ 12:00 2019-01-29T12:00:23+03:00

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В Сочи 12-25 января проходил 30-й международный фестиваль «КиВиН-2019». Алтайский край и Республику Алтай представляла единственная официальная региональная лига Алтая - «#КВНАЛТАЙ».

На фестивале огласили много изменений, в том числе сообщили о полной ликвидации межрегиональных лиг. Теперь остались официальные лиги (всего их существует более 60-ти в России и СНГ), восемь центральных лиг (в них могут играть только команды, хорошо выступившие в Сочи) и телевизионные лиги.

Несмотря на изменения, лига «#КВНАЛТАЙ» сохранила статус и вошла в ТОП-10 лучших официальных лиг, а также стала второй в Сибири, уступив только Кузбассу с минимальным отрывом.

Сейчас «#КВНАЛТАЙ» готовится к новому сезону и приглашает к участию команды региона, независимо от того, являются они опытными или нет. Подать заявку можно здесь.

Первая игра нового сезона состоится уже 2 марта. Билеты уже можно приобрести в сети Кассы.ру, на сайте https://barnaul.kassy.ru/event/2-3958/hall/ и у распространителей.

Подробности о событиях лиги смотрите в группе «#КВНАЛТАЙ» во «ВКонтакте» https://vk.com/kvnaltay и на странице в «Инстаграм» https://www.instagram.com/kvnaltay.