Губернатор Алтайского края пригласил Сергея Шаргунова на Шукшинский фестиваль
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел встречу с известным российским писателем, депутатом Государственной Думы и телеведущим Сергеем Шаргуновым.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в ходе беседы Виктор Томенко рассказал гостю о том, что в 2019 году в Алтайском крае будут отмечать 100-летие со дня рождения великого оружейного конструктора Михаила Калашникова и 90-летие со дня рождения выдающегося писателя, актера и кинорежиссера Василия Шукшина.
Воспользовавшись случаем, губернатор региона пригласил Сергея Шаргунова принять самое активное участие в «Шукшинских днях на Алтае», в том числе войти в состав конкурсной комиссии по присуждению Шукшинской литературной премии губернатора региона.
Сергей Шаргунов подарил Виктору Томенко две книги, которые вышли из-под его пера – «Катаев. Погоня за вечной весной» и «Свои».
После официальной встречи Сергей Шаргунов уже в качестве тележурналиста взял интервью у Виктора Томенко. Фрагмент беседы должен выйти в эфире телеканала «Россия 24» в ближайшую пятницу, 1 февраля.