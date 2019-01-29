Губернатор Алтайского края пригласил Сергея Шаргунова на Шукшинский фестиваль

СЕГОДНЯ 11:17 2019-01-29T11:17:40+03:00

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел встречу с известным российским писателем, депутатом Государственной Думы и телеведущим Сергеем Шаргуновым.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в ходе беседы Виктор Томенко рассказал гостю о том, что в 2019 году в Алтайском крае будут отмечать 100-летие со дня рождения великого оружейного конструктора Михаила Калашникова и 90-летие со дня рождения выдающегося писателя, актера и кинорежиссера Василия Шукшина.

Воспользовавшись случаем, губернатор региона пригласил Сергея Шаргунова принять самое активное участие в «Шукшинских днях на Алтае», в том числе войти в состав конкурсной комиссии по присуждению Шукшинской литературной премии губернатора региона.

Сергей Шаргунов подарил Виктору Томенко две книги, которые вышли из-под его пера – «Катаев. Погоня за вечной весной» и «Свои».

После официальной встречи Сергей Шаргунов уже в качестве тележурналиста взял интервью у Виктора Томенко. Фрагмент беседы должен выйти в эфире телеканала «Россия 24» в ближайшую пятницу, 1 февраля.