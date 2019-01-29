В Рубцовске бесследно исчезла девочка-подросток

СЕГОДНЯ 11:14 2019-01-29T11:14:00+03:00

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В розыск объявили Анастасию Торскую – 14-летнюю девочку, которая пропала в Рубцовске.

Как сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт», почти неделю назад – 23 января 2019 года школьница ушла из дома и не вернулась. С тех пор неизвестно, где она находится.

Ее рост примерно 170 сантиметров, телосложение среднее, волосы черные до плеч, а глаза карие. Была одета в темно-синий пуховик с капюшоном и розовой опушкой, черные штаны, коричневые ботинки, черную шапку. С собой у девочки был светло-коричневый рюкзак.

Тех, кто видел Анастасию с 23 января или знают, где она находится, просят позвонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.

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