2019-01-29T10:23:07+03:00
Общество

Более 10,6 млрд рублей направят на дороги в Алтайском крае

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В 2019 году в Алтайском крае на дорожные работы на региональных трассах выделено свыше 10 миллиардов рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального Минтранса, в план дорожных работ на 2019 год включены более 200 краевых объектов. Основными направлениями проведения работ выбрана Северо-Западная часть региона, а также выезды на Кемеровскую область и Республику Казахстан.

Дорожный фонд Алтайского края в 2019 году составит 10 миллиардов 686 миллионов рублей. Это 107,5% по отношению к 2018 году. В этом году существенно, почти на 30%, больше средств дорожного фонда направят на ремонт дорог.

- Это дополнительные вложения порядка пяти миллиардов рублей. Расходы на содержание дорог также увеличатся на 17% к уровню прошлого года, - отметил глава региона Виктор Томенко.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ВТБ и компания Связной | Евросеть запустили сервис по пополнению иностранных банковских карт наличными
В барнаульском ОАО «Индустриальный» изъяли документы
Лига «#КВНАЛТАЙ» вошла в ТОП-10 рейтинга Веселых и Находчивых
Губернатор Алтайского края пригласил Сергея Шаргунова на Шукшинский фестиваль
В Рубцовске бесследно исчезла девочка-подросток
Жителю алтайского села назначили редьку с медом, а он умер от пневмонии
В Барнауле локомотив протаранил городской автобус
«Дерзкая» кража алкоголя произошла в Бийске
Алтайский край и Кыргызстан свяжет автобус
Алтайские ученые создали новые полимерные материалы
Более 50% сотрудников Алтай-Кокса прошли обучение в 2018 году
В Горном Алтае возбудили уголовное дело после пьяного скандала депутата
Неизвестные похитили у жительницы Алтайского края 95 тысяч рублей
Первый национальный парк «Тогул» откроется в Алтайском крае
Хоккеисты «Алтая» потерпели седьмое поражение подряд
Специалисты радиоветлаборатории определяют уровень содержания радона в воде
За 2018 год ВТБ Лизинг предоставил клиентам более 20 тысяч вагонов
В Барнауле за 15,2 млн продается коттедж с холлом в семь метров высотой
Сколько древесины заготовили в Алтайском крае в 2018 году
Алтайский край вывез более 560 тысяч тонн зерновых и масличных культур
Контракты на 137 млн: барнаульские стройфирмы подозревают в картельном сговоре
Бийчанин пойдет по суд за то, что фотографировал девушку в туалете