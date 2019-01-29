Более 10,6 млрд рублей направят на дороги в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 10:23 2019-01-29T10:23:07+03:00

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В 2019 году в Алтайском крае на дорожные работы на региональных трассах выделено свыше 10 миллиардов рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального Минтранса, в план дорожных работ на 2019 год включены более 200 краевых объектов. Основными направлениями проведения работ выбрана Северо-Западная часть региона, а также выезды на Кемеровскую область и Республику Казахстан.

Дорожный фонд Алтайского края в 2019 году составит 10 миллиардов 686 миллионов рублей. Это 107,5% по отношению к 2018 году. В этом году существенно, почти на 30%, больше средств дорожного фонда направят на ремонт дорог.

- Это дополнительные вложения порядка пяти миллиардов рублей. Расходы на содержание дорог также увеличатся на 17% к уровню прошлого года, - отметил глава региона Виктор Томенко.