Жителю алтайского села назначили редьку с медом, а он умер от пневмонии

СЕГОДНЯ 09:53 2019-01-29T09:54:33+03:00

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Следственным органам предстоит разобраться в обстоятельствах гибели жителя Смоленского района Алтайского края. Предположительно, мужчина умер от пневмонии, в то время, как врач назначил ему лечение от ОРЗ.

Жительница села Солоновка Нина Копылова рассказала журналистам «Вести-Алтай», что когда ее муж заболел, она вызвала врача на дом. Тогда больному поставили диагноз ОРЗ и назначили лечение, в том числе посоветовали народное средство от кашля – редьку с медом.

После такого лечения больному становилось только хуже. Тогда родственники самостоятельно увезли его в больницу, но спасти мужчину не удалось.

По предварительным данным больной мог умереть от воспаления легких.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Алтайскому краю, в настоящее время по данному факту начали доследственную проверку.