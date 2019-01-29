В Барнауле локомотив протаранил городской автобус

СЕГОДНЯ 09:40 2019-01-29T09:40:10+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие с участием городского автобуса и тепловоза произошло утром 29 января на железнодорожных путях на 9-м Заводском проезде в Барнауле.

Как сообщает Толк, на выезде с транспортного предприятия находится железнодорожное полотно, оборудованное семафором. Водитель городского транспорта, выезжая с гаража рядом с ОАО «БарнаулПассажирТранс», проигнорировал запрещающий сигнал семафора и выехал на пути. В этот момент ему в бок врезался проходящий локомотив.

Автобус получил значительные повреждения. О пострадавших не сообщается.

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