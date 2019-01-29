2019-01-29T08:55:32+03:00
Происшествия

«Дерзкая» кража алкоголя произошла в Бийске

Дарья САВЕНКО
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Алкоголь они успели продать в одном из магазинов Бийска.Алкоголь они успели продать в одном из магазинов Бийска.Фото: Дарья САВЕНКО
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Полицейские задержали двух парней, которые ограбили один из продуктовых магазинов Бийска.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне вечером в одну из торговых точек города зашли два незнакомца, которые взяли несколько бутылок спиртного и вышли из магазина, не смотря на отклики продавцов. Парни скрылись на автомобиле ВАЗ-2107, который был припаркован неподалеку. Вскоре полицейские остановили машину и задержали двоих пассажиров - молодых людей 1987 и 1995 годов рождения, проживающие в поселке Чуйском Бийского района. Известно, что ранее один из них уже привлекался к уголовной ответственности.

Молодые люди дали признательные показания. Для того чтобы украсть спиртное, они воспользовались услугами такси, о чем сам таксист не догадывался. Что интересно, алкоголь они успели продать в одном из магазинов Бийска.

Уголовное дело возбуждено по статье "Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору".

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