Алтайский край и Кыргызстан свяжет автобус

СЕГОДНЯ 08:00 2019-01-29T08:00:03+03:00

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Со следующей недели автобусный маршрут свяжет столицу Алтайского края и Кыргызстан. В ближайшее время изменения внесут в расписание барнаульского автовокзала.

Как рассказали в самом автовокзале, с 6 февраля 2019 года возобновится движение по международному маршруту «Новосибирск - Барнаул - Бишкек». Из Барнаула автобус будет отправляться по средам в 22:00. Стоимость проезда от Барнаула до Бишкека - три тысячи рублей, провоза багажа - 10% от стоимости билета. Комфортабельный автобус рассчитан на 50 пассажиров.

Билеты можно приобрести в кассах автовокзала и на сайте e-traffic.ru. Телефон круглосуточной справочной: 8 (3852) 61-79-79.

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