2019-01-29T07:54:46+03:00
Общество

Алтайские ученые создали новые полимерные материалы

Дарья САВЕНКО
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Алтайские ученые создали новые полимерные материалыАлтайские ученые создали новые полимерные материалыФото: предоставлено пресс-службой
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Ученые бийского филиала Алтайского техуниверситета создали новые полимерные материалы, обладающие повышенной термостойкостью и стойкостью к ультрафиолету.

Как сообщили в пресс-службе вуза, в их основе - новые органические высокомолекулярные соединения, содержащие в своем составе атомы бора. Благодаря этому материалы способны эксплуатироваться при температурах до 300 градусов и быть стойкими к ультрафиолетовому излучению. Это позволяет увеличить срок эксплуатации конструкций из композиционных материалов на основе борсодержащих полимеров в два−три раза.

АлтГУ Фото: предоставлено пресс-службой

АлтГУФото: предоставлено пресс-службой

Благодаря своей особенной структуре борорганические полимеры, добавленные в различные материалы, могут существенно изменять свойства изделий, изготовленных на их основе.

Новые материалы на основе борорганических олигомеров и полимеров востребованы в химической промышленности, строительстве, производстве полипропилена и стеклопластиковых изделий, машиностроении, отметили в вузе.

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