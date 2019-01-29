Неизвестные похитили у жительницы Алтайского края 95 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 07:26 2019-01-29T07:26:47+03:00

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Мошенники списали с банковской карты жительницы Алтайского района крупную сумму денег.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, в социальной сети 68-летней женщине пришло сообщение от знакомой. Та написала, что от банка можно получить 2 тысячи рублей компенсации. Для этого необходимо сообщить данные своей банковской карты. Пенсионерка написала все, что требовалось, а вскоре с ее банковской карты списались около 95 тысяч рублей.

Женщина обратилась в полицию. Сейчас сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личностей злоумышленников.

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