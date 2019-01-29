Неизвестные похитили у жительницы Алтайского края 95 тысяч рублей
Мошенники списали с банковской карты жительницы Алтайского района крупную сумму денег.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, в социальной сети 68-летней женщине пришло сообщение от знакомой. Та написала, что от банка можно получить 2 тысячи рублей компенсации. Для этого необходимо сообщить данные своей банковской карты. Пенсионерка написала все, что требовалось, а вскоре с ее банковской карты списались около 95 тысяч рублей.
Женщина обратилась в полицию. Сейчас сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личностей злоумышленников.
Читайте также
Контракты на 137 млн: барнаульские стройфирмы подозревают в картельном сговоре
Барнаульские фирмы - «Строй-Мастер» и «СпецСтройМонтаж» - подозревают в картельном сговоре. Общая стоимость контрактов, заключенных в результате картельного сговора, составила более 137 млн. рублей (подробнее).