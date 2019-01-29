Хоккеисты «Алтая» потерпели седьмое поражение подряд

СЕГОДНЯ 06:17 2019-01-29T06:17:21+03:00

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Хоккейный клуб «Алтай» провел очередные домашние матчи в рамках Первенства ВХЛ. На этот раз барнаульцев экзаменовал лидер турнирной таблицы – ХК «Ростов».

Единственное, что хоккеисты «Алтая» могут занести в свой актив, это ничейный счет в стартовом игровом отрезке первой игры против «Ростова». Уже во втором периоде гостям удалось подтвердить статус явного фаворита. Ростовчанам дважды удалось огорчить голкипера барнаульской команды Кирилла Волохина.

В заключительном игровом отрезке «Ростов» не сбавил обороты. Как следствие, в воротах «Алтая» побывало еще три шайбы. Хозяева сумели ответить на это единственным голом Виталия Уткина. Итоговый счет этой встречи – 1:5 в пользу гостей.

Спустя сутки, команды вновь вышли на лед «Карандин-Арены» – «Динамо». И на этот раз «Ростов» оказался значительно сильнее во всех компонентах игры, о чем красноречиво указывает счет матча – 1:8.

Пока смена тренерского штаба, не пошла хоккеистам «Алтая» на пользу. Барнаульская команда терпит седьмое поражение кряду и откатывается на седьмое место в турнирной таблице.