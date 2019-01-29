В Барнауле за 15,2 млн продается коттедж с холлом в семь метров высотой

СЕГОДНЯ 05:01 2019-01-29T06:03:49+03:00

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В Барнауле выставили на продажу коттедж с высокими потолками. Просят за него 15 200 000 рублей.

Согласно объявлению, опубликованному на сайте Avito.ru, двухэтажный коттедж станет уютным гнездышком для семьи. Он шикарно выглядит снаружи и продуман внутри. Дом имеет капитальные кирпичные стены, огромный холл, высотой семь метров, два этажа жилых помещений и подвал, полностью оборудованный под хозяйственные нужды.

Коттедж укомплектован баней, бассейном с гидромассажем, кабинетом, спортзалом, спальней, детской, двумя оборудованными гардеробными. Площадь дома составляет 418 квадратных метров.

На участке располагается остекленная беседка-барбекю. В доме есть центральное водоснабжение и канализация. Газ, гараж на три авто.

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