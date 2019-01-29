В Барнауле за 15,2 млн продается коттедж с холлом в семь метров высотой
В Барнауле выставили на продажу коттедж с высокими потолками. Просят за него 15 200 000 рублей.
Согласно объявлению, опубликованному на сайте Avito.ru, двухэтажный коттедж станет уютным гнездышком для семьи. Он шикарно выглядит снаружи и продуман внутри. Дом имеет капитальные кирпичные стены, огромный холл, высотой семь метров, два этажа жилых помещений и подвал, полностью оборудованный под хозяйственные нужды.
Коттедж укомплектован баней, бассейном с гидромассажем, кабинетом, спортзалом, спальней, детской, двумя оборудованными гардеробными. Площадь дома составляет 418 квадратных метров.
На участке располагается остекленная беседка-барбекю. В доме есть центральное водоснабжение и канализация. Газ, гараж на три авто.
Читайте также
Коттедж с помещением для выращивания грибов продают за 7 млн рублей
В Индустриальном районе Барнаула продают коттедж площадью 197 квадратных метров, который приспособлен для выращивания грибов (подробнее).