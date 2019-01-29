Сколько древесины заготовили в Алтайском крае в 2018 году

СЕГОДНЯ 04:27 2019-01-29T04:27:43+03:00

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В 2018 году общий объем заготовленной в Алтайском крае древесины составил 2811,6 тысяч кубических метров.

Всего же, по данным управления лесами регионального министерства природных ресурсов и экологии, совокупная площадь, покрытая лесами, в Алтайском крае составляет 3824,5 тысяч га. Средняя лесистость по краю – 22,8%.

Запас древесины в регионе равен 545,83 млн кубических метров. Преобладающими породами в лесах являются хвойные и мягколиственные. По лесохозяйственным и лесоэкономическим условиям, роли и значению лесов в крае выделено четыре лесохозяйственных района: Ленточно-боровой, Приобский, Салаирский и Предгорный.

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