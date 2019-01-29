2019-01-29T03:48:15+03:00
Общество

Алтайский край вывез более 560 тысяч тонн зерновых и масличных культур

Дарья САВЕНКО
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В 2018 году зерновых и зернобобовых культур из Алтайского края вывезено 562 тысячи тонн, что в 2,6 раза больше, чем в 2017 году. Об этом рассказал на оперативном совещании в Правительстве региона министр сельского хозяйства Александр Чеботаев.

Как рассказали в пресс-центре региональной администрации, масличных культур за пределы Алтайского края продано в прошлом году 244 тысячи тонн, что в 2,1 раза больше показателя 2017 года.

Из названного объема экспорт зерновых и зернобобовых культур за пределы страны, в том числе в страны Таможенного союза, составил 187 тысяч тонн - в 3,6 раза больше уровня 2017 года. Масличных за рубеж отгружено 192 тысячи тонн - в 2,4 раза больше, чем в предыдущем году.

- Увеличение экспорта снижает переходящие запасы зерна в крае, что в свою очередь способствует стабилизации ценовой ситуации на внутреннем зерновом рынке, - отметил Чеботаев.

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