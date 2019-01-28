Виктор Томенко сделал замечание алтайской чиновнице за фразу о «завышенных требованиях» учителей

СЕГОДНЯ 16:21 2019-01-28T16:32:03+03:00

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После скандального заявления алтайской чиновницы Екатерины Четошниковой о «завышенных требованиях» молодых учителей губернатор Виктор Томенко сделал ей замечание.

- Каждый из нас должен понимать, что общаясь с широкой аудиторией, он представляет всё правительство края. Это большая ответственность. Поэтому следует тщательней продумывать свои формулировки и строго придерживаться общей политики, - сказал Виктор Томенко.

Напомним, начальник управления молодежной политики края, отвечая на вопрос о мизерной зарплате молодых учителей (9 тыс. рублей), заявила:

– Завышенные требования – это не есть хорошо, дайте мне все и сразу, хотя из себя ничего не представляю, но хочу "Мерседес". Адекватность должна быть во всем.

Между тем, как выяснили корреспонденты «Комсомолки», на предыдущем месте работы, в алтайском педуниверситете, среднемесячная зарплата Екатерины Викторовны составляла больше 126 тыс. рублей (сколько она зарабатывает сейчас, не известно).

Об увольнении чиновницы речи не идет.

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