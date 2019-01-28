2019-01-28T13:54:51+03:00
Происшествия

Житель Барнаула вынес из дома старушки 90 тысяч рублей и 500 долларов США

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Пожилая жительница Барнаула поплатилась за свою доброту и доверчивость. После того, как она впустила в дом незнакомого ей парня. Бабушка увидела, что молодого человека побили, пожалела его и впустила обогреться.

Как сообщила помощник прокурора Ленинского района Барнаула Ольга Остапчук, впустив незнакомого парня в дом, бабушка пошла смотреть телевизор. В это время злоумышленник зашел в другую комнату. В выдвижном ящике стола он нашел портмоне, в котором находилось 90 тысяч рублей и более 500 долларов США. Здесь же лежали наручные часы. Позже выяснилось, что деньги и часы принадлежали внуку старушки.

Отдохнув в чужом доме, парень вызвал такси, сначала он заехал в банк, где обменял доллары на рубли, а потом поехал прогуливать украденные деньги.

В итоге полицейским удалось задержать злоумышленника. Теперь его ждет суд. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

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