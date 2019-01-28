2019-01-28T13:34:56+03:00
Общество

Алтайский больницы готовы к всплеску больных ОРВИ и гриппом

Дарья САВЕНКО
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Медицинские организации Алтайского края готовы к подъему заболеваемости ОРВИ и гриппом. Только за прошедшую неделю в поликлиники обратились 26,1 тысячи заболевших.

Как рассказали в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, в крае обеспечен неснижаемый запас лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих препаратов.

- Медучреждения региона готовы принять на госпитализацию 9407 больных среднетяжелыми и тяжелыми формами ОРВИ и гриппа, вирусными пневмониями. Особое внимание уделено госпитализации беременных женщин и детей, - отметили в ведомстве.

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Ограничительные мероприятия вводятся с понедельника, 28 января в медицинских, образовательных организациях, организациях соцобслуживания, а также торговли и транспорта. Эпидемический порог заболеваемости в регионе превышен на 47,7% (подробнее).

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