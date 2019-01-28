В Барнауле очистят узкие тротуары

СЕГОДНЯ 13:01 2019-01-28T13:01:53+03:00

Дорожная служба усилила меры по очистке тротуаров от снега и наледи в Барнауле. Фото: Дарья САВЕНКО

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Дорожная служба усилила меры по очистке тротуаров от снега и наледи в Барнауле. Произошло это после вмешательства главы города Сергея Дугина.

Как сообщили в городской администрации, по итогам совещаний «Автодорстрой» сформировал план по вывозу снега с проблемных участков – тех, где спецтранспорт проехать не может. В таких местах будет производиться ручная уборка с последующим вывозом снега и льда. Дорожники разработали ежедневные маршрутные листы и еженедельный график с перечнем сложных для прохождения спецтехники мест.

На этой неделе в график уборки попали тротуары по проспектам Ленина, Комсомольскому, Калинина, улицам Юрина, Малой Островского, Попова, Георгиева Исакова, 42-й Краснознаменной Бригады, Максима Горького, Папанинцев, Профинтерна, Крупской, Червонной, Малахова, Льва Толстого, Петра Сухова, Партизанской, Павловскому тракту.