Жители 17 населенных пунктов Алтайского края остаются без света в сильный мороз

СЕГОДНЯ 12:42 2019-01-28T12:42:02+03:00

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О серьезных проблемах с энергоснабжением в 17-ти населенных пунктах Алтайского края сообщил министр промышленности и энергетики региона Александр Климин.

Как пишет «ТАСС», в частности в ходе оперативного совещания в региональном правительстве чиновник рассказал о том, что на воздушной линии электропередачи «Алексеевская – Чарышская» снизилось качество электроснабжения потребителей в Чарышском районе. В итоге эту линию вывели в ремонт.

Известно, что из 34 котельных, которые находятся в районе отключения, 13 не могут работать без электроснабжения. Отмечается, что четыре котельные отапливают жилые дома в селе Чарышское. Для подключения объектов тепло- и водоснабжения, а также социально значимых объектов в Чарышский район отправлено около 20 дизель-генераторных установок. Две установки уже доставлены в село Чарышское, одна из них обеспечивает работу системы водоснабжения, от второй запитана котельная.

Тем временем в пресс-службе «Алтайэнерго» сообщают, что в устранении причин снижения качества электроэнергии задействовано шесть аварийных бригад.