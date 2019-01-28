СЕГОДНЯ 10:13 2019-01-28T10:13:18+03:00

В алтайской колонии изъяли два телефона, которые принесли осужденным Фото: предоставлено пресс-службой

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Сразу два мобильных телефона и сим-карту изъяли в исправительной колонии №5 у граждан, которые прибыли на короткие свидания к осужденным.

- Женщина спрятала телефон с сим-картой в кармане куртки, а мужчина пытался пронести его во внутреннем кармане кофты, - рассказали в пресс-службе управления ФСИН по Алтайскому краю.

В отношении посетителей составили протоколы об административном правонарушении и наложили штрафы в тысячу рублей.

- Сотрудники колонии предупреждали граждан, что за пронос запрещенных предметов грозит наказание, но это их не остановило, - отметили в ведомстве.

В целом в минувшем году в учреждениях уголовно-исполнительной системы края было изъято 30 телефонов, 72 сим-карты, 17 зарядных устройств и 11,5 тысяч рублей. Составлен 81 протокол об административных правонарушениях.

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