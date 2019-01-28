На Алтае лже-полицейский обманул бабушку на 23 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 09:01 2019-01-28T09:01:57+03:00

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Неизвестный, представившись сотрудником полиции, обманул алтайскую пенсионерку.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, на домашний телефон 91-летней жительницы Бурлинского района позвонил мужчина и представился сотрудником полиции. Он сказал, что сын женщины попал в ДТП и требуется 23 тысячи рублей. Пенсионерка согласилась и передала деньги таксисту, который подъехал к ее дому. Только после этого бабушка позвонила сыну и узнала, что у него все хорошо.

Полицейские разыскали таксиста, который пояснил, что ему позвонил неизвестный мужчина и попросил забрать деньги и перевести их на банковский счет. Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Сейчас стражи порядка разыскивают звонившего.

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