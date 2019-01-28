2019-01-28T08:33:30+03:00
Общество

Барнаулец, продающий купюру 200 рублей за 1,5 млн, направит деньги детям с ДЦП

Дарья САВЕНКО
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Часть вырученных средств от продажи пойдет на благотворительность детям, страдающим ДЦП.Часть вырученных средств от продажи пойдет на благотворительность детям, страдающим ДЦП.Фото: Дарья САВЕНКО
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Житель Барнаула, который продает банкноту в 200 рублей за 1,5 млн рублей, планирует часть вырученных средств направить на благотворительность.

Объявление барнаулец опубликовал на сайте Avito.ru еще 21 января. «Комсомолка» написала о нем в минувшую субботу, и материал собрал свыше 20 комментариев и большое количество просмотров.

Объявление барнаулец опубликовал на сайте Avito.ru еще 21 января. Фото: Avito.ru

Объявление барнаулец опубликовал на сайте Avito.ru еще 21 января.Фото: Avito.ru

Фото: Avito.ru

- Купюра серии АА выпуск октябрь 2017 год. Оригинал. Не фальшивка. Присутствуют водяные знаки и другие защитные свойства. Купюра уникальная, так как имеет отличительную особенность от других купюр серии АА, является единственным экземпляром с нестандартным размером. Есть еще и другие отличительные особенности данной купюры от других. Вопросы касательно объявления задавать в сообщении. Сразу предупреждаю, какой будет вопрос в сообщении, такой будет и ответ на него. Неадекватных людей прошу не беспокоить и не писать сообщения. Не тратьте время зря. Звонить только с предложением по цене, - написал автор объявления.

Он также добавил, что часть вырученных средств от продажи пойдет на благотворительность детям, страдающим ДЦП.

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